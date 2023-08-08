Adana'da polislerin desteğiyle gerçekleştirilen aşçılık ve makyözlük kurslarında 20 genç eğitim görüyor

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi, 'Hayallerimiz Renkleniyor' projesi kapsamında 20 gence yönelik aşçılık ve makyözlük kursu düzenledi. Polisler, Yüreğir Halk Eğitim Merkezi'ndeki kursa katılan gençlere ziyarette bulunarak önlük hediye etti. Makyözlük eğitimi alan genç kızlar da meslek edinmelerini destekleyen kadın polislere makyaj yaptı.