Adana'da polislerden, elektrikli scooter sürücülerine bilgilendirme - Haberler

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Adana'da polislerden, elektrikli scooter sürücülerine bilgilendirme

AA - Yusuf Koyun - Güncel
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Adana'da polislerden, elektrikli scooter sürücülerine bilgilendirme

Adana'da trafik polisleri, elektrikli scooter kullanımına yönelik sürücüleri bilgilendirdi.

Adana'da trafik polisleri, elektrikli scooter kullanımına yönelik sürücüleri bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, elektrikli scooter kullanıcılarına yönelik kent genelinde bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi

Ekipler, scooter sürücülerine, hız sınırı 50 kilometrenin üzerindeki yollarda bisiklet yolunu kullanmaları gerektiğini, bisiklet yolunun bulunmaması durumunda ise bu yolları kullanmalarının yasak olduğunu hatırlattı.

Ayrıca, denetimlerde sürücülere, 15 yaşından büyüklerin kullanımına izin verilen elektrikli scooterların kaldırımlarda kullanımının ve iki kişinin binmesinin yasak olduğu konusunda bilgi verildi.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Bisiklet Adana Güncel Haberler

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