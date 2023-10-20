Adana'da polisler, voleybol turnuvasına hazırlanan öğrencilerle antrenman yaptı

Adana'da polisler, okullar arası voleybol turnuvasına hazırlanan öğrencilere destek olmak için onlarla antrenman yaptı.

Adana'da polisler, okullar arası voleybol turnuvasına hazırlanan öğrencilere destek olmak için onlarla antrenman yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce hayata geçirilen "Hayallerimiz Renkleniyor Projesi" kapsamında, kentteki 8 liseden 80 kız öğrencinin katılımıyla voleybol takımları oluşturuldu.

Öğrenciler, 20-30 Kasım'da yapılacak turnuvaya hazırlanmak için okullarının bahçesinde antrenman yapmaya başladı.

Havuzlubahçe Mesleki ve Teknik Anadolu ile Şehit Yusuf Aktan Kız Anadolu liselerindeki antrenmana dahil olan polisler de öğrencilerle gösteri maçı yaptı. Okul takımlarını öğrenciler, polisleri de ekip arkadaşları tezahüratlarla destekledi.

Turnuvada ilk üçe girecek takımlar, Çanakkale ve Bursa gezileriyle ödüllendirilecek.

Projeyle, kız çocuklarının kişisel, fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunulması, kötü alışkanlık, terör ve suç örgütlerine karşı korunması, onlara bir spor dalında lisans edindirilmesi amaçlanıyor.