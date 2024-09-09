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Adana'da Polisler Okuldan Kaçan Öğrencileri Geri Götürdü

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Adana'da polis ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde okul çevrelerinde denetim yaparak, okuldan kaçan öğrencileri ikna ederek okullarına geri götürdü.

ADANA'da polis ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde okul çevrelerinde denetim yaptı. Ekipler, okuldan kaçtığı belirlenen öğrencileri görünce yoldan çevirip, ikna ederek okullarına geri götürdü.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik, Narkotik, Trafik Denetleme, Özel Harekat ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'nın başlaması nedeniyle okul çevresinde uygulama başlattı. Trafik polisi, denetim noktasında durdurulan taksi, minibüs ve otomobil sürücülerinin evrakını kontrol etti. Diğer ekipler ise narkotik köpek 'Oscar' ile araçlarda arama yaptı. Ekipler, okul çevresindeki bakkal ve kırtasiye dükkanlarında ise bilgilendirmede bulundu.

Bu arada Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, okuldan kaçan öğrencileri yolda çevirdi. Polis, "Aileniz sizi eğitim görmeniz için okula gönderiyor. Siz ilk günden kaçıyorsunuz. Hadi birlikte okula gidelim" dedi. Okula gitmek istemeyen öğrenciler, ekipler tarafından ikna ederek okullarına götürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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