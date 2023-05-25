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Adana'da polisler depremzede çocuklarla futbol oynadı

Adana'da polisler depremzede çocuklarla futbol oynadı

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Adana'da polis ekipleri, çadır ve karavanlarda kalan depremzede çocuklarla futbol oynadı.

Adana'da polis ekipleri, çadır ve karavanlarda kalan depremzede çocuklarla futbol oynadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki Spor Parkı'nda çadır ve karavanlarda kalan depremzede aileleri ziyaret etti.

Polisler, çocuklarla yakından ilgilenip onlara çeşitli hediyeler dağıttı.

Daha sonra polisler, park içerisindeki halı sahada çocuklarla futbol oynadı.

Ailesiyle yaklaşık 1,5 aydan bu yana çadırda kalan Özlem Küçük, deprem nedeniyle duvarında çatlaklar oluşan evinin "oturulabilir" olduğunun bildirildiğini ancak korktukları için eve giremediklerini belirtti.

İki çocuk annesi Küçük, polislerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Onlara bizleri ziyaret ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı mutlu ettiler. Onlara hediyeler verdiler ve birlikte güzel bir etkinlik yaptılar. Duyarlı vatandaşlarımızdan bu tür etkinlikler bekliyoruz. Hediye olmazsa dahi küçük şeyler çocuklarımızın mutlu olması için yetiyor." diye konuştu.

Çocuklardan 10 yaşındaki Emir Karademir de polislerin ziyarette bulunup çeşitli hediyeler vermesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, "Şimdi de polislerle onlarla futbol oynuyoruz. Onlarla güzel vakit geçiriyoruz" dedi.

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Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Futbol Adana Güncel Haberler

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