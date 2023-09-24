Adana'da polis, piknik alanlarında hırsızlık olaylarına karşı vatandaşları uyardı

Adana'da polis ekipleri, piknik yapan vatandaşları hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünce, piknik alanlarında yaşanabilecek hırsızlık olaylarına karşı çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Toplum Destekli Polislik (TDP) Şubesi ile Çukurova ve Sarıçam ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, mesire alanlarını gezerek piknik yapan vatandaşları hırsızlık olaylarına karşı uyardı.

Polisler, vatandaşlardan çantalarını ve değerli eşyalarını çalınma ihtimaline karşı araçlarında bırakmamalarını istedi.