Adana'da Polis Operasyonunda 56 Silah Ele Geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve denetimlerde 56 silah ele geçirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Aralık 2024-5 Ocak 2025'te ilçe genelindeki operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı.

Çalışmalar sonucu 2'si kurusıkı olmak üzere ruhsatsız 46 tabanca ve 10 av tüfeği, balistik yelek, 2 hassas terazi ile 376 uyuşturucu hap bulundu.

Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 35 şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, denetimlerde farklı suçlardan aranan 209 kişiyi de yakaladı.