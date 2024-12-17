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Adana'da Polis Operasyonu: 32 Silah ve Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Adana'da Polis Operasyonu: 32 Silah ve Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
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Adana'nın Seyhan ilçesinde düzenlenen polis operasyonlarında, ruhsatsız 24 tabanca, 8 av tüfeği ve 664 uyuşturucu hap ele geçirildi. 33 şüpheli tutuklandı, farklı suçlardan aranan 275 kişi yakalandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve denetimlerde 32 silah ele geçirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9-15 Aralık'ta ilçe genelindeki operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı.

Çalışmalar sonucu 2'si kurusıkı olmak üzere ruhsatsız 24 tabanca ve 8 av tüfeği ile 664 uyuşturucu hap bulundu.

Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 33 şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, denetimlerde farklı suçlardan aranan 275 kişiyi de yakaladı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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