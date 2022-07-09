Polis, Kurban Bayramı'nda çocukları sevindirdi Adana'da polis, Kurban Bayramı dolayısıyla kentteki parklarda oyun oynayan çocuklara hediyeler vererek bayramlaştı. Adana'da polis, Kurban Bayramı dolayısıyla kentteki parklarda oyun oynayan çocuklara hediyeler vererek bayramlaştı. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi Müdürü Semra Kan ve ekipleri, kentteki parklarda oyun oynayan çocukları, Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaret etti. Çocuklara hediyeler veren ve oyunlarına eşlik eden ekipler, çocukların bayram sevinçlerine de ortak oldu. Hediye alan çocuklar polislere teşekkür etti. AA / Koray Kılıç - Güncel Güncel Haberler

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