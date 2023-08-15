Adana'da polis kovalamacası sonucu 5 şüpheli yakalandı

Adana'da polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada dur ihtarına uymayan otomobildeki 5 şüpheli, 70 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalandı. Şüphelilerin araçtan cisim atarak ekipten kurtulmaya çalıştığı olayda, polis aracının camı hasar gördü. Şüpheliler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayan otomobildeki 5 şüpheli, ekiplerin 70 kilometre süren kovalamacası sonucu yakalandı.

Merkez Seyhan ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendiği 01 AOG 874 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına rağmen araçta bulunan 5 şüpheli otomobille kaçmaya başladı. Durum telsiz anonsuyla diğer ekiplere bildirildi.

Ara sokaklara girerek izini kaybettirmek isteyen şüpheliler, daha sonra TAG (Tarsus-Adana-Gaziantep) Otoyolu'na çıktı.

Şüphelilerin Ceyhan istikametine kaçmaya devam etmesi üzerine ekipler, otoyolu Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki mahallelere bağlayan noktalarda önlem aldı.

Takipten kurtulmak için ekip aracına cisim attılar

Otoyolda kaçışını sürdüren şüpheliler, kendilerini takip eden ekipten kurtulmak için polis aracına sert bir cisim attı. Manevra yapan ekipler kaza yapmaktan kurtulurken aracın camı hasar gördü.

Buna rağmen takibini sürdüren ekipler 70 kilometre süren kovalamaca sonucu aracı Baklalı Köprülü Kavşağı'nda durdurdu.

Otomobildeki 5 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, araçta arama yaptı. Yapılan incelemede sürücü M.E.Ç'nin ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Şüpheliler ve otomobil detaylı inceleme yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.