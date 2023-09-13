Adana'da Polis Kılığına Girip Dolandırıcılık Yapan Sanığa Hapis Cezası

Adana'da kendisini polis olarak tanıtıp bir kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan sanığa 7 yıl hapis ve 600 bin lira adli para cezası verildi. Sanık, suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Adana'da kendisini polis olarak tanıtıp bir kişiyi uygun fiyattan otomobil alma vaadiyle 279 bin lira dolandırdığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanığa 7 yıl hapis ile 600 bin lira adli para cezası verildi.

12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık B.S. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da mahkemede hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın Ü.A'ya kendisini polis olarak tanıttığını, böylelikle güvenini kazandığı müştekiye Mersin'de ihale yöntemiyle satılan aracı uygun fiyatla alması konusunda yardımcı olabileceğini söylediğini belirtti.

Savcı ayrıca, müşteki Ü.A'nın güvenerek 279 bin lirayı kendi hesabından B.S'nin hesabına aktardığını, sanığın hileli hareketlerle menfaat temin ettiğini ve üzerine atılı "nitelikli dolandırıcılık" suçundan cezalandırılmasını istedi.

B.S. savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Müşteki Ü.A'yı tanımıyorum. İddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Kimseden para almadım. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 7 yıl hapis ve 600 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.