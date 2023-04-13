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Adana'da Polis Haftası kapsamında şehitler için anma programı düzenlendi

Adana'da Polis Haftası kapsamında şehitler için anma programı düzenlendi

Güncel Haberler

Adana'da, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehit polisler için anma töreni gerçekleştirildi.

Adana'da, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehit polisler için anma töreni gerçekleştirildi.

Buruk Mezarlığı'ndaki Adana Polis Şehitliği'nde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu ve saygı atışı yapıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Daha sonra İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Anma programına çok sayıda polis ve şehit yakını katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Polis Haftası Adana Güncel Haberler

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