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Adana'da Polis Haftası kapsamında fidan dikildi

Adana'da Polis Haftası kapsamında fidan dikildi

Güncel Haberler

Adana Emniyet Müdürlüğü personeli, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178'inci yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikti.

Adana Emniyet Müdürlüğü personeli, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178'inci yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikti.

Polisler ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü personeli, merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'ndeki Polis Şehitleri Hatıra Ormanı'nda bir araya geldi.

Programda emniyet müdürlüğü bünyesindeki şubelerde görevli bazı polisler, fidanları toprakla buluşturarak suladı.

Etkinliğe katılan İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de diktiği fidana can suyu verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Adana Emniyet Müdürlüğü Polis Haftası Adana Güncel Haberler

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