Adana'da Polis Görünümünde Şüpheli Kişi Çocuğa Ateş Etti

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, otomobiline çakar takarak polis görünümü veren bir kişi, mahallede gençlerin üstlerini aradıktan sonra bir çocuğa kurusıkı tabancayla ateş açtı. Olayın güvenlik kameralarına yansıdığı belirtiliyor. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

ADANA'da, otomobiline çakar takıp, polis gibi mahallelinin üstünü arayan başında kask olan kişi, bir çocuğa da kurusıkı olduğu düşünülen tabancayla ateş etti. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Polis görünümü vermek için otomobilinin göğüs kısmına çakar takıp ara sokaklarda dolaşan, başında kask takılı olan kimliği belirsiz şüpheli, mahalledeki gençleri durdurup üst araması yaptı. Daha sonra araca binen şüpheli, seyir halindeyken, yolda yürüyen çocuğa da kurusıkı olduğu düşünülen tabancayla ateş etti. Panik yaşayan çocuk kaçtı. Yaşananlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Mahallelinin şikayeti üzerine polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

