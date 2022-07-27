Adana'da polis denetimlerinde ruhsatsız 75 silah ele geçirildi - Haberler

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Adana'da polis denetimlerinde ruhsatsız 75 silah ele geçirildi

Adana'da polis denetimlerinde ruhsatsız 75 silah ele geçirildi

Adana'da polis ekiplerince gerçekleştirilen bir haftalık denetimlerde ruhsatsız 75 silah ele geçirildi.

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Adana'da polis ekiplerince gerçekleştirilen bir haftalık denetimlerde ruhsatsız 75 silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde 18-24 Temmuz'da çeşitli denetimler yaptı.

Denetimlerde, ruhsatsız 50 tabanca, 9 av tüfeği ve 16 kurusıkı tabanca ile bunlara ait 437 mermi bulundu.

Ekipler ayrıca 1 otomobil, 15 motosiklet ve 2 elektrikli bisikletin çalıntı olduğunu, 1 otomobilin de motor ve şasi numarasının değiştirildiğini belirledi.

Denetimlerde, farklı suçlardan aranan 288 kişi de yakalandı.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

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