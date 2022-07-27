Adana'da polis denetimlerinde ruhsatsız 75 silah ele geçirildi Adana'da polis ekiplerince gerçekleştirilen bir haftalık denetimlerde ruhsatsız 75 silah ele geçirildi. Adana'da polis ekiplerince gerçekleştirilen bir haftalık denetimlerde ruhsatsız 75 silah ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde 18-24 Temmuz'da çeşitli denetimler yaptı. Denetimlerde, ruhsatsız 50 tabanca, 9 av tüfeği ve 16 kurusıkı tabanca ile bunlara ait 437 mermi bulundu. Ekipler ayrıca 1 otomobil, 15 motosiklet ve 2 elektrikli bisikletin çalıntı olduğunu, 1 otomobilin de motor ve şasi numarasının değiştirildiğini belirledi. Denetimlerde, farklı suçlardan aranan 288 kişi de yakalandı. Güncel AA / Yusuf Koyun Güncel Haberler

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