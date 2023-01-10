Adana'da polis denetimlerinde 127 ruhsatsız silah ele geçirildi
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Adana'da polis ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen denetimlerde 127 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Adana'da polis ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen denetimlerde 127 ruhsatsız silah ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde 2-8 Ocak'ta çeşitli denetimler yaptı.
Denetimlerde, ruhsatsız 91 tabanca, 22 av tüfeği ve 14 kurusıkı tabanca ile bunlara ait 785 mermi ve 279 kartuş bulundu.
Ekipler ayrıca 3 otomobil, 21 motosiklet ve 3 elektrikli bisikletin çalıntı olduğunu tespit etti.
Denetimlerde, farklı suçlardan aranan 360 şüpheli de yakalandı.
Kaynak: AA / Güncel