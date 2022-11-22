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Adana'da polis denetimlerinde 100 ruhsatsız silah ele geçirildi

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Adana'da polis denetimlerinde 100 ruhsatsız silah ele geçirildi

Adana'da polis ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen denetimlerde 100 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Adana'da polis ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen denetimlerde 100 ruhsatsız silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde 14-20 Kasım'da çeşitli denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde, ruhsatsız 66 tabanca, 19 av tüfeği ve 15 kurusıkı tabanca ile bunlara ait 1095 mermi ve 118 kartuş bulundu.

Ekipler ayrıca 3 otomobil, 28 motosiklet ve 2 elektrikli bisikletin çalıntı olduğunu tespit etti.

Denetimlerde, farklı suçlardan aranan 426 şüpheli de yakalandı.

Kaynak: AA / Güncel

Adana Güncel Haberler

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