Adana'da polis Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında kortej düzenledi

Adana'da polis ekipleri, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında kortej oluşturup vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü öncülüğünde bir araya gelen farklı birimlerden ekipler, Türk bayraklarıyla donattıkları polis araçlarıyla kortej oluşturup kentte tur attı.

Ekiplerin geçiş yaptığı güzergahta vatandaşlar polislere sevgi gösterisinde bulundu.

Kutlamaların yapıldığı Yüreğir ilçesindeki Yahya Kemal Beyatlı 100. Yıl İlkokulu'nu da ziyaret eden polisler, öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı.

Polisler öğrencilere, bayrak, şeker ve balon dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğünün "Can Polis" olarak adlandırdığı iki polis maskotu da etkinliklerde yer aldı.