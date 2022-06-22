Adana'da polis adayları mezuniyet heyecanı yaşadı

Adana'da, Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) 27. dönem eğitim programını tamamlayan 602 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Merkezin bahçesinde düzenlenen tören, kent protokolü, polis adayları ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Vali Süleyman Elban, törende, polislerin şerefli bir mesleğe adım attıklarını söyledi.

Yeni mezunların polis teşkilatının gücüne güç katacağını vurgulayan Elban, şöyle konuştu:

"Bugünden itibaren kanunların ve milletimizin emrindesiniz. Asla başka bir yerden emir veya talimat almak gibi bir lüksünüz yok. Dolayısıyla bu iki çizgide ilerlediğiniz sürece yanlış yapma şansınız yok. Sizler aileleriniz, okulda öğretmenleriniz tarafından ve burada verilen kurslarda, inançlı, vatanını, milletini, bayrağını ve ezanını seven, devletine milletine sağdık insanlar olarak yetiştirildiniz. Bu sadakatinizi giymiş olduğunuz bu şerefli üniforma altında göreviniz sona erinceye kadar sürdürmenizi temenni ediyorum."

"Çok kıymetli bir teşkilata adım attınız"

Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Rüştü Yılmaz da mezun olan polis adaylarını tebrik etti.

Mezunlara seslenen Yılmaz, "Çok zor fakat bir o kadar da kutsal bir mesleğe talip oldunuz. Kıymetli silah arkadaşlarım, adalet çok değerlidir. Adalete doğrudan katkı sunacağınız çok kıymetli bir teşkilata adım attınız." dedi.

Konuşmaların ardından dönem birincisi Abdurrahman Kurt, yaş kütüğüne plaket çaktı.

Polis adayları yemin ettikten sonra kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Adaylar, sevinçlerini beraber mezun oldukları meslektaşları, aileleri ve yakınlarıyla paylaştı.