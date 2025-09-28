Haberler

Adana'da Plastik Kasalar Alev Alev Yandı

Adana'nın İmamoğlu ilçesindeki boş bir arsada yangın çıktı. Yüzlerce plastik sebze-meyve kasası yanarken, yangın yakınındaki öğrenci yurdu ve evleri tehdit etti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde boş arsaya bırakılan plastik sebze-mevye kasaları alev alev yandı. Yakınında öğrenci yurdu ve evlerin bulunması nedeniyle endişe yaratan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir arsada çıktı. Arsaya bırakılan yüzlerce plastik sebze-meyve kasaları, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Yakında öğrenci yurdu ve evlerin olması nedeniyle korku yaratan yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler, çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi inceleme başlatıldı.

Haber - Kamera: Uğur SELÇUK/İMAMOĞLU (Adana),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
