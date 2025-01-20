Adana'da Plastik Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın
Adana'nın Seyhan ilçesindeki plastik geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor ve yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Sarıhamzalı Mahallesi Kemal Deniz Geri Dönüşümcüler Sitesi'ndeki plastik geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri, plastik dönüşüm tesisindeki alevlere müdahale etti.
Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.