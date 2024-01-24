Adana'da Plastik Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Fabrikada hasar meydana geldi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yeşiloba Mahallesi'ndeki plastik geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İşçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Soğutma çalışması da yapılan fabrikada hasar oluştu.