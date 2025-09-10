Adana'da PKK/YPG Üyesine 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası
Adana'da, terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan M.E.H., 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, Suriye uyruklu tutuklu sanık M.E.H. ile avukatı katıldı.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın terör suçlarından adli işlem yapılan kişilerle irtibat kurduğunun belirlendiğini, dijital materyallerindeki incelemede PKK/YPG'deki faaliyetlerine ilişkin silahlı fotoğraflarının tespit edildiğini belirtti.
Örgüte ait hücre evlerinde kaldığı, bölgede terör örgütü PKK/YPG adına istihbarat topladığı ve sözde karakollarda nöbet tuttuğu tespit edilen sanığın örgüte eleman kazandırmaya çalıştığını da kaydeden savcı, M.E.H'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.
Tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık M.E.H, terör örgütü PKK/YPG üyesi olmadığını öne sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.