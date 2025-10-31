Haberler

Adana'da PKK/YPG Üyesi Sanığa 15 Yıla Kadar Hapis Cezası İstemi

Adana'da terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu iddia edilen F.S. hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianame, sanığın terör bağlantıları ve dijital materyallerindeki bulguları içermekte.

Adana'da terör örgütü PKK/ Ypg üyesi olduğu iddia edilen sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Terör örgütüyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle Suriye uyruklu tutuksuz sanık F.S. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık F.S'nin, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın, terör suçlarından adli işlem yapılan kişilerle irtibat kurduğunun belirlendiği, dijital materyallerindeki incelemede PKK/YPG içindeki faaliyetlerine ilişkin silahlı fotoğraflarının tespit edildiği aktarıldı.

Sanık F.S'nin örgüte ait hücre evlerinde kaldığı, örgüte eleman kazandırmaya çalıştığı ifade edilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel



