Adana'da PKK/YPG üyesi olduğu iddiasıyla yakalanan zanlı cezaevine gönderildi
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Adana'da terör örgütü PKK/YPG içinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla yakalanan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
Adana'da terör örgütü PKK/ Ypg içinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla yakalanan zanlı cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütüne yönelik çalışmalar ekiplerce sürdürüldü.
Bu kapsamda, Aynularab (Kobani) bölgesinde PKK/YPG içinde faaliyet yürüten ve örgütün propagandasını yapan zanlının yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel