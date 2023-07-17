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Adana'da PKK/YPG üyesi olduğu iddiasıyla yakalanan zanlı cezaevine gönderildi

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Adana'da terör örgütü PKK/YPG içinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla yakalanan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Adana'da terör örgütü PKK/ Ypg içinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla yakalanan zanlı cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütüne yönelik çalışmalar ekiplerce sürdürüldü.

Bu kapsamda, Aynularab (Kobani) bölgesinde PKK/YPG içinde faaliyet yürüten ve örgütün propagandasını yapan zanlının yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

Adana YPG PKK Güncel Haberler

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