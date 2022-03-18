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Son dakika haber | PKK'ya yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı

AA - Ömer Yıldız - Güncel
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Son dakika haberler... Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK zanlılarını yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda geçmişte de terör örgütü adına Suriye'de de faaliyet yürüttüğü ileri sürülen ve sosyal medyada PKK propagandası yaptığı belirlenen 10 şüpheliyi yakalamak için şafak vakti operasyon düzenlendi.

Operasyonda ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların adreslerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

Son dakika haber | PKK'ya yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı

Son dakika haber | PKK'ya yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı

Son dakika haber | PKK'ya yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı

Son dakika haber | PKK'ya yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı

AA / Ömer Yıldız - Güncel

Güncel, Haberler

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