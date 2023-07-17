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Adana'da PKK propagandası yapan şüpheli tutuklandı

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Adana'da bölücü terör örgütü PKK içerisinde faaliyet gösteren ve propagandasını yaptığı tespit edilen bir şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Adana'da bölücü terör örgütü PKK içerisinde faaliyet gösteren ve propagandasını yaptığı tespit edilen bir şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'nin Ayn El Arab bölgesinde PKK/KCK/PYD/YPJ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve propagandasını bir şüpheliyi tespit etti. Şüpheli jandarma ekiplerinin operasyonu ile yakalandı. Jandarmada ifadesi alınan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Adana PKK Güncel Haberler

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