Adana'da PKK propagandası yapan 4 sanığa hapis cezası
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Adana'da sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yapan 4 sanıktan ikisi 1 yıl 6 ay 22'şer gün, diğerleri 1 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.
Adana'da sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yapan 4 sanıktan ikisi 1 yıl 6 ay 22'şer gün, diğerleri 1 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar A.İ, M.O, M.D. ve S.S. ile avukatları hazır bulundu.
Sanık A.İ. savunmasında, PKK üyesi olmadığını ve terör örgütü propagandası yapmadığını ileri sürerek, beraatine karar verilmesini istedi.
Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların sosyal medyada silahlı terör örgütünü destekleyen ve örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptığının tespit edildiğini bildirerek, 4 kişinin "terör örgütü propagandası yapma" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.
Mahkeme heyeti, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan A.İ. ve M.O'yu 1 yıl 10 ay 15'er gün, M.D. ve S.S'yi 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.