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Son dakika haberleri | PKK operasyonu: 5 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Süleyman Cenk İdaye - Güncel
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Son dakika haberlerine göre Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik şafak vakti gerçekleştirilen operasyonla 5 şüpheli evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

ADANA (İHA) - Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik şafak vakti gerçekleştirilen operasyonla 5 şüpheli evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlattı. Şafak vakti gerçekleştiren operasyonla söz konusu şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlarda yakalanan 5 kişi adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

(Süleyman Cenk İdaye/ İHA)

Son dakika haberleri | PKK operasyonu: 5 gözaltı

Son dakika haberleri | PKK operasyonu: 5 gözaltı

Son dakika haberleri | PKK operasyonu: 5 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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