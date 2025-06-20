Adana'da PKK/KCK Üyesi 3 Sanığa Hapis Cezası

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Adana'nın Sarıçam ilçesinde toprağa gömülü 4 el bombası bulunmasının ardından PKK/KCK üyesi oldukları iddia edilen 3 sanığa mahkemeden hapis cezası çıktı. Sanıklar, 7 yıl 9 ay 10 gün ile 21 yıl arasında değişen cezalara çarptırıldı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde toprağa gömülü 4 el bombası bulunmasıyla ilgili tutuklanan ve terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları öne sürülen 3 sanığa 7 yıl 9 ay 10 gün ile 21 yıl arasında değişen hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar D.S, U.D. ve suça sürüklenen çocuk M.F. (17), cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, sanıkların avukatları ise salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 5 Şubat'ta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin devriye görevi sırasında Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde boş arazide kazı yapan U.D. ve M.F'yi kovalamaca sonucu yakaladığını belirtti.

Zanlıların beyanlarıyla boş arazide arama yapıldığını ve toprağa gömülü 4 el bombası bulunduğunu anlatan savcı, U.D. ve M.F'nin D.S'den aldıkları talimatla hareket ettiklerinin belirlendiğini ifade etti.

D.S'nin "Signal" uygulamasını kullanarak örgüt içinde kendisinden daha üst konumda bulunan kişilerden aldığı talimatları yerine getirdiğini belirten savcı, fikir ve eylem birliği içinde hareket eden D.S, M.F. ve U.D'nin "örgüt üyeliği" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması" suçlarından ayrı ayrı cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanıklar, haklarındaki iddiaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti de "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması" suçlarından sanık D.S'yi 21 yıl hapis ve 100 bin lira adli para cezasına, U.D'yi 14 yıl 7 ay hapis ve 33 bin 300 lira adli para cezasına, suça sürüklenen çocuk M.F'yi ise 7 yıl 9 ay 10 gün hapis ve 11 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

Heyet, sanıklar D.S. ve U.D'nin tutukluluk halinin devamına, M.F'nin ise delilleri karartma ihtimalinin bulunmaması ve tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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