Adana'da PKK/KCK üyeliği suçlamasıyla yargılanan 7 sanıktan 3'üne hapis cezası verildi

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçlamasıyla yargılanan 7 sanıktan 3'üne 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçlamasıyla yargılanan 7 sanıktan 3'üne 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar F.S, S.M, S.A, H.A, İ.Ö, G.M. ve F.K. ile avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanıkların PKK/KCK mensuplarıyla yoğun irtibatının olduğunu, fikir ve eylem birlikteliği içinde 27 Mayıs 2020'de merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi'nde bulunan bir marketin kundaklanması eylemine karıştıklarını ve dijital materyallerinde örgüt mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf bulunduğunu belirtti.

Savcı, sanıkların PKK/KCK içerisinde aktif faaliyet yürüttüğünü, kendilerini gizlemek için kod adı kullandıklarını, örgütsel propaganda yaptıklarını, kentte korsan göstericilerin eylemlerini organize edip yönlendirdiklerini, terör örgütünü destekler nitelikte sloganlar attıklarını aktararak, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Savunması alınan sanıklar terör örgütü PKK/KCK üyesi olmadıklarını ve örgütsel bir eylem gerçekleştirmediklerini belirterek beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanık F.K'yi 8 yıl 9 ay, sanıklar İ.Ö. ve G.M'yi 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine karar verdi. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına da hükmetti.