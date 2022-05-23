Adana'da PKK/KCK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi - Haberler

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında tutuklanan sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK'yla bağlantılı olduğu iddiasıyla tutuklanan S.Ü. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

S.Ü. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın, "terör örgütü üyeliği"nden adli işlem yapılan zanlılarla irtibat kurduğunun belirlendiği ve dijital materyallerinde PKK/KCK içindeki faaliyetlerine ilişkin silahlı fotoğraflarının tespit edildiği belirtildi.

PKK/KCK içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü, kendisini gizlemek için "Botan" kod adını kullanarak Suriye'deki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığı, örgüte ait hücre evlerinde kaldığı, bölgede PKK/KCK adına istihbarat topladığı ve sözde karakollarda nöbet tuttuğu aktarılan S.Ü'nün, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması talep edildi.

İddianamedeki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.