Üye Girişi
Haberler

Adana'da PKK/KCK adına korsan gösterilere katılan sanık hakkında 28 yıl hapis talebi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da terör örgütü PKK/KCK adına düzenlenen korsan gösterilere katıldığı öne sürülen tutuklu sanık hakkında 28 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Sanığın kentte korsan gösterilere katıldığı, terör örgütünü destekler nitelikte sloganlar attığı, terör örgütünün talimatları doğrultusunda hareket ettiği belirtildi.

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK adına düzenlenen korsan gösterilere katıldığı öne sürülen tutuklu sanık hakkında 28 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın çağrısı üzerine korsan gösterilere katıldığı iddiasıyla 23 Mart'ta tutuklanan A.Ş. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 23 Mart'ta sanığın merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi Güney Kuşak Bulvarı üzerinde PKK/KCK terör örgütünün çağrısı sonrası, bulvar ve mahallenin ara sokaklarını örgüt üyeleriyle bir süre trafiğe kapattığı, taş, sopa, havai fişek ve molotofkokteyli ile güvenlik güçlerine saldırıda bulunduğu belirtildi.

Sanığın kentte korsan gösterilere katıldığı, terör örgütünü destekler nitelikte sloganlar attığı, terör örgütünün talimatları doğrultusunda hareket ettiği, örgüt propagandasına dönüşen yasa dışı toplantı ve gösteri yürüyüşüne taşla veya kimliğini gizlemek amacıyla yüzlerini bez parçasıyla örterek katıldığı, yolda lastik yaktığı, cep telefonlarında örgüt eylemlerine ilişkin videolar tespit edildiği anlatılan iddianamede, sanığın ayrıca örgüte müzahir kitlenin eylemlere katılmasını sağladığı ifade edildi.

İddianamede, sanığın bu gerekçelerle "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçundan 10 yıla kadar, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma"dan 2 yıla kadar "örgüt faaliyeti çerçevesinde tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçundan da 16 yıla kadar olmak üzere toplamda 28 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Kaynak: AA / Güncel

Adana Kck PKK Politika Güncel Haberler

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

 Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin

Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Asgari ücrete ara zam yok, yeni asgari ücret için aralıkta bir araya geleceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Asgari ücrete ara zam yok, yeni asgari ücret için aralıkta bir araya geleceğiz

Bakmadan Geçme

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 27 Haziran Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 27 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! EURO 2024 eşleşmeleri! Kim kiminle eşleşti? 27 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 27 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 27 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Beşiktaş stadı yangın söndü mü? Tüpraş Stadı yangın son durum ne? Yangın neden çıktı? #128680 27 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 27 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Mersin deprem mi oldu? SON DAKİKA Mersin deprem şiddeti kaç, merkezi neresi? 27 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 27 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Gürcistan Müslüman mı, dini ne?
Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title