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Adana'da pikabın motosiklet sürücüsüne çarpması kamerada

Adana'da pikabın motosiklet sürücüsüne çarpması kamerada

Güncel Haberler

Adana'nın Seyhan ilçesinde, pikabın motosiklet sürücüsüne çarpması araç kamerasına yansıdı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde, pikabın motosiklet sürücüsüne çarpması araç kamerasına yansıdı.

Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen pikap, Yolgeçen Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda, manevra yaptığı sırada motosiklete çarptı.

Kazada motosikletli yola düştü, durumu fark eden pikap sürücüsü ise aracından inerek yardıma koştu.

Kaza anı başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel

Tragger Seyhan Adana Güncel Haberler

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