Pikabın dükkana girmesi sonucu sürücü yaralandı - Haberler

Pikabın dükkana girmesi sonucu sürücü yaralandı Adana'nın Kozan ilçesinde pikabın bir dükkana girmesi sonucu sürücü yaralandı. Adana'nın Kozan ilçesinde pikabın bir dükkana girmesi sonucu sürücü yaralandı. Hakkı Ayaz (55) yönetimindeki 07 APG 450 plakalı pikap seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptıktan sonra avize mağazasına girerek durabildi. Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA / Fatih Azgın - Güncel Güncel Haberler

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