Adana'da Pide Fırınına Silahlı Saldırı

ADANA'da hafif ticari araçtaki şüpheli, sokaktan geçerken pide fırınına silahla ateş açtı. O anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece, merkez Seyhan ilçesi Tellidere Sokak'ta meydana geldi. Plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen hafif ticari araçtaki şüpheli, sokaktaki bir pide fırınına silahla ateş açtı. Bu sırada fırının önünde oturan 2 kişi kaçıp iş yerine sığındı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı saldırıda, şarküteri dükkanına da kurşunun isabet ettiği belirlendi. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.