Adana'da Patenli Genç Kamyonete Tutunarak İlerledi

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Adana'da bir genç, patenleriyle bir kamyonetin arkasına tutunarak ilerledi. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi ve sürücünün durumu fark edip aracını yolun sağına çekmesiyle sonlandı.

ADANA'da patenli gencin kamyonetin arkasına tutunarak ilerleyişi kameraya yansıdı.

Akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Mustafa Kemalpaşa Bulvarı'nda patenli bir genç, kamyonetin kasasına tutunarak ilerledi. Bu anlar, başka bir araçtaki vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntüde, arkadan gelen diğer araçların sellektör yaptığı kamyonet sürücüsünün durumu fark etmesiyle aracını yolun sağına çektiği görüldü.

Haber: Gökhan KESKİNCİ - Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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