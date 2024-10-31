Adana'da Pastaneye Silahlı Saldırı: İki Çalışan Yaralandı

ADANA'da motosikletle gelen kasklı 2 şüphelinin pastaneye düzenlediği silahlı saldırıda, çalışanlar Ömer Koçaklı (25) ile Şehmus Altun (32) bacaklarından vurulup, yaralandı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gazipaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Motosikletle gelen kasklı 2 şüpheli, bulvardaki pastaneye silahlı saldırı düzenledi. Şüphelilerden birinin tabancasından çıkan kurşunlar pastanedeki çalışanlar Ömer Koçaklı ile Şehmus Altun'un bacaklarına isabet etti. Koçaklı ile Altun kanlar içinde yere yığılırken, pastanedeki müşteriler ise panik yaşadı. Şüpheliler, saldırının ardından motosikletle olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Polis, silahlı saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Haber: Anıl ATAR – Kamera: ADANA,