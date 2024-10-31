Üye Girişi
Haberler

Adana'da Pastaneye Silahlı Saldırı: İki Çalışan Yaralandı

Adana'da Pastaneye Silahlı Saldırı: İki Çalışan Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da motosikletli iki kasklı şüpheli, bir pastaneye silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda iki çalışan bacaklarından vurulurken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Yaralıların sağlık durumları iyi.

ADANA'da motosikletle gelen kasklı 2 şüphelinin pastaneye düzenlediği silahlı saldırıda, çalışanlar Ömer Koçaklı (25) ile Şehmus Altun (32) bacaklarından vurulup, yaralandı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gazipaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Motosikletle gelen kasklı 2 şüpheli, bulvardaki pastaneye silahlı saldırı düzenledi. Şüphelilerden birinin tabancasından çıkan kurşunlar pastanedeki çalışanlar Ömer Koçaklı ile Şehmus Altun'un bacaklarına isabet etti. Koçaklı ile Altun kanlar içinde yere yığılırken, pastanedeki müşteriler ise panik yaşadı. Şüpheliler, saldırının ardından motosikletle olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Polis, silahlı saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Haber: Anıl ATAR – Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik 3-sayfa Sağlık Güncel Adana Suç

Esenyurt Belediyesi'ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı

CHP'li vekillerin bulunduğu otobüs polis barikatına takıldı

 Ahmet Özer'in gözaltına alındığı anın görüntüleri ortaya çıktı

Ahmet Özer'in gözaltına alındığı an

 Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy'un ilk hamlesi

Kayyum Can Aksoy hızlı başladı! İşte koltuğa oturur oturmaz verdiği ilk talimat
Çalışma süreleri tartışmasına Bakan Işıkhan son noktayı koydu

Çalışma saatleri kısalacak diye beklerken Bakan Işıkhan bambaşka bir çıkış yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor- Fenerbahçe maçının hakemi kim? EKİM AYI ENFLASYONU ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE-TÜFE enflasyon beklentisi ne? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 31 Ekim Roblox ile ilgili son gelişmeler... KASIM ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? E-devlet sorgulama ekranı! Sınıflandırma sonucu nasıl öğrenilir? Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 31 Ekim Discord erişim engeli kalkacak mı? 1 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! RAMAZAN NE ZAMAN? 2025 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman? CAN AKSOY KİMDİR? İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kaç yaşında ve görev yerleri neresi? HAC KURA SONUÇLARI SORGULAMA: Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura sorgulama ekranı! 31 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Az önce deprem mi oldu? 31 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.