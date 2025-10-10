Haberler

Adana'da Pastaneye El Bombası Attı, 4 Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da bir pastaneye el bombası atan 16 yaşındaki Ö.G.'yi azmettiren 3 kişi yakalandı. Olayın, iş yeri sahibinin kuzeninin borcundan kaynaklandığı ve gözdağı vermek amacıyla gerçekleştirildiği iddia edildi.

ADANA'da pastaneye el bombası atan Ö.G.'yi (16) azmettirdiği tespit edilen Kadir Kurt (18), Sezer Sayğı (42) ve Abdullah Ünal (54), yakalandı. 4 şüpheli tutuklanırken, iş yeri sahibi Z.Ö.'nün kuzeninin borcu olduğu, bu nedenle saldırıyı Sezer Sayğı'nın yaptırdığı ve borçların ödenmesi için gözdağı verilmek istendiği öne sürüldü.

Olay, 5 Ekim'de saat 23.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvar'da meydana geldi. Müşterilerin bulunduğu sırada Z.Ö.'ye ait pastaneye bir kişi tarafından el bombası atıldı. Kısa süreli paniğe neden olan olayda, el bombasının piminin çekilmediği belirlendi. İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri, eşkalini belirledikleri şüpheli Ö.G.'yi kaçarken yakaladı. Ö.G.'nin iş yerine el bombası attığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

3 AZMETTİRİCİ YAKALANDI

Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, 470 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek olayı Kadir Kurt, Sezer Sayğı ve Abdullah Ünal'ın azmettirdiğini tespit etti. İş yeri sahibi Z.Ö.'nün kuzeninin borcu olduğu, bu nedenle saldırıyı Sezer Sayğı'nın yaptırdığı ve borçların ödenmesi için gözdağı verilmek istendiği öne sürüldü. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi

Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Biz, Türkiye'yi tehdit etmek için çok küçüğüz

"Türkiye'yi tehdit etmek için çok küçüğüz"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftarlar duyunca heyecandan uyuyamayacak! Sadettin Saran ilk transferini yapıyor

İlk transferini yapıyor! Taraftarlar duyunca heyecandan uyuyamayacak
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Biz, Türkiye'yi tehdit etmek için çok küçüğüz

"Türkiye'yi tehdit etmek için çok küçüğüz"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.