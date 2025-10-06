Adana'da Pastaneye El Bombası Atan Şüpheli Yakalandı
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir pastanenin girişine pimi çekilmemiş el bombası atan şüpheli Ö.G., güvenlik kamerası kayıtlarıyla tespit edilerek gözaltına alındı. Olay sonrası polis ekipleri çevrede güvenlik tedbirleri aldı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde dün bir şüphelinin pastanenin girişine pimi çekilmemiş el bombası attığı olayın güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşıldı.
Mavi Bulvar'daki pastanenin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, dün gece saatlerinde şüpheli Ö.G'nin iş yerinin girişine pimi çekilmemiş el bombası atıp kaçtığı görülüyor.
Kayıtta, eldiven giyen zanlının uzaklaşmasının ardından işletmedeki 1 kişinin bulvara doğru koşması yer alıyor.
Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Seyhan ilçesinde dün gece saatlerinde girişine el bombası atılan pastane ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri, bulvarı trafiğe kapatıp bombayı bölgeden uzaklaştırmıştı. Olaydan sonra kaçan Ö.G. yakalanmıştı.