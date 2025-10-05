Adana'da Pastaneye El Bombası Atan Şüpheli Yakalandı

Haberler

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atan Ö.G. isimli şahıs, polis tarafından yakalandı. Olay sonrası bölge güvenlik altına alındı.

Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'da bir pastaneye gelen Ö.G, giriş kısmına pimi çekilmemiş el bombası atarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis, bulvarın bir yönünü trafik akışına kapattı.

Yapılan incelemede pimi çekilmemiş el bombası görevli polisler tarafından alındı.

Çevrede araştırma yapan polis, olaydan sonra kaçan şüpheliyi gözaltına aldı.

Valiliğin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Yapılan incelemede iş yerinin giriş kısmında patlamamış halde el bombası olduğu tespit edilerek gerekli çevre güvenliği sağlanmış olup patlayıcı maddeyi attığı belirlenen Ö.G. isimli şahıs gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel
