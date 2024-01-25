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Adana'da parkta uyuşturucu satan sanığa hapis cezası

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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi. Sanık, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Behzat B, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, sanık avukatı da hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki 5 Ocak Lions Çocuk ve Dinlenme Parkı'nda, 200 lira karşılığında Adnan M'ye sentetik uyuşturucu satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanakları da dikkate alınarak, sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasına, tutukluluk halinin de devamına karar verilmesini istedi.

Sanık Behzat B. ise hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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