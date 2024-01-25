Adana'da parkta oturduğu sırada bıçakla yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı
Adana'nın Sarıçam ilçesinde bulunan çocuk parkında oturan bir genç, bilinmeyen bir kişiyle tartıştıktan sonra bıçakla saldırıya uğradı. Yaralanan genç, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Adana'da parkta oturduğu sırada bıçakla yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'nde bulunan çocuk parkındaki bankta oturan H.D. (17) tanımadığını belirttiği bir kişiyle tartıştı.
Bu sırada şüpheli, üzerindeki bıçakla H.D'yi yaralayarak kaçtı.
Çevredekilerden yardım isteyen H.D. ihbar üzerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.