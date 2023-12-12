Üye Girişi
Haberler

Adana'da parkta cinayet şüphelisi hakkında dava açıldı

Güncelleme:
Abone Ol

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki parkta bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili olarak tutuklanan şüpheli ile silahı sakladığı iddia edilen zanlı hakkında dava açıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki parkta, bir kişiyi tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan şüpheli ile olayda kullanılan silahı sakladığı öne sürülen zanlı hakkında dava açıldı.

Tellidere Mahallesi'nde 25 Temmuz 2020'de T.K'nin (42) parkta tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili olaydan bir gün sonra tutuklanan İ.H.D. ile olayda kullanılan tabancayı evinde sakladığı iddia edilen tutuksuz şüpheli G.A. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda T.K. ile tartışan İ.H.D'nin yanında bulundurduğu tabancayla 5 el ateş ederek T.K'yi öldürüp olay yerinden otomobille kaçtığı ve sonrasında arkadaşı G.A'nın evine giderek silahı saklaması için teslim ettiği belirtildi.

İddianamede İHD'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 3 yıla kadar, G.A'nın ise olaydan sonra suçta kullanılan ruhsatsız tabancayı sakladığı dikkate alınarak "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmek" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 1'i tutuklu 2 kişinin yargılanmasına Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince başlanacak.

Tellidere Mahallesi'ndeki Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda 25 Temmuz 2020'de tabancayla vurulan T.K, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan İ.H.D. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, G.A. ise serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Seyhan Fatih Adana Mahkeme Tutuklama Adana Cinayet Soruşturma Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler son hali! Halil Umut Meler hakemliği bırakacak mı? Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Manchester Utd-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester Utd-Bayern Münih hangi kanalda, şifresiz mi? Ogün Samast ismini değiştirecek mi? Ogün Samast'ın yeni adı ne olacak? Faruk Koca kaç yıl ceza alacak? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, ne kadar ceza alır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 12 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi? Deniz Yavuzyılmaz kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz biyografisi! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 12 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? LİG MAÇLARI ERTELENDİ | Süper lig ne zamana kadar ertelendi? TFF lig maçları ertelendi mi? Süper lig maçları neden ertelendi 2023? Halil Umut Meler'e kim saldırdı? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (12 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Süresiz erteleme ne demek? Süresiz erteleme kaç hafta sürer? Süper Lig maçları ertelendi mi? TFF 1. 2. 3. Lig maçları ne zaman oynanacak? Bu hafta maç yok mu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title