Adana'da parkta çıkan kavgada bir genç öldürüldü, sanığın yargılanması devam ediyor

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, parkta çıkan kavgada bir genci tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanıklar ve taraf avukatları da hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, parkta çıkan kavgada bir genci tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık K.T. ile tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Mahkemede olaya ilişkin beyanı alınan tanık E.K. maktul Muhammet Saydam'ın alkollü olduğunu ve yüzleşmek amacıyla motosikletle sanık K.T'yi alıp parka getirdiğini öne sürdü.

Motosiklete binerken K.T'nin üzerinde silah görmediğini ifade eden E.K, şunları anlattı:

"Maktul Muhammet Saydam parkta K.T'yi görünce 'benim evime neden sıktın' diyerek küfretti. Hakaret sonrası ikili arasında tartışma çıktı. Bende tarafları ayırmaya çalışıyordum. Muhammet Saydam'ın üzerinde bulunan silahı aldım. K.T'ye silahın varsa bana ver dediğimde bana silahının olmadığını söyledi. Daha sonra tartışma devam ederken K.T. birden silah çekti ve maktule doğru ateş etti. Sonrasında K.T. motosiklete binerek olay yerinden kaçtı. Olay bu şekilde meydana gelmiştir."

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık K.T, maktul Muhammet Saydam'ın evinin kurşunlanmasıyla ilgili kendisini sorumlu tuttuğunu belirterek, "Parkta birden tartışma çıktı. Muhammet Saydam bana silah doğrulttuğu sırada ben de ona doğru bir el ateş ettim. Ben kendimi savunmak için maktule ateş ettim. Tanığın aleyhe olan beyanlarını kabul etmiyorum. Tahliye ve beraat talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Maktul Muhammet Saydam'ın babası Yaşar Saydam ise şikayetçi olduğu sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, bu aşamada adli kontrol tedbirinin yetersiz kalması, tutuklama tedbirinin ölçülü oluşu da dikkate alınarak tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, dinlenilmeyen tanıkların sonraki celse mahkemede hazır edilmesine ve eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki bir parkta, geçen yıl 8 Haziran'da Muhammet Saydam'ın tabancayla öldürülmesiyle ilgili firari şüpheli K.T. arkadaşına ait merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'ndeki evde yakalanmış, 11 Haziran'da tutuklanmıştı.