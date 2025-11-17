Adana'da Park Kavgasında İki Sanığa 8 Yıl Hapis Cezası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki parkta çıkan kavgada bir kişinin bıçakla ağır yaralanmasına ilişkin yargılanan 6 sanıktan 2'si "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 8 yıl 4'er ay hapse çarptırıldı, 4'ü beraat etti.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklardan tutuklu A.A. ve D.A. ile tutuksuz İ.F, M.C.Y, Ş.Ç. ve O.T. katıldı. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 8 Haziran 2024'te Kayalıbağ Mahallesi'ndeki İnönü Parkı'nda çıkan kavgada D.A'nın R.C'yi (27) bıçakladığını belirtti.

Kamera görüntülerine göre aynı zamanda R.C'yi darbeden D.A. ve A.A'nın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sunan savcı, eylemleri basit yaralama kapsamında kalan diğer sanıkların beraatine karar verilmesini istedi.

Sanıklardan A.A, savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "R.C. bana olay yerinde küfretti. O sırada çıkan arbedede R.C. bize bıçakla saldırdı. R.C'nin bıçaklandığını dahi görmedim. Suçlamaları reddediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddetti.

Savunmaların ardından avukatları dinleyen mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 8 yıl 4'er ay hapse çarptırdığı A.A. ve D.A. ile beraatlerine karar verdiği diğer 4 sanığın mevcut hallerinin devamına hükmetti.

Merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi İnönü Parkı'nda 8 Haziran 2024'te R.C'nin bıçakla ağır yaralandığı kavgaya ilişkin 2'si tutuklu 6 sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9'ar yıldan 15'şer yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.