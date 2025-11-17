Haberler

Adana'da Park Kavgasında İki Sanığa 8 Yıl Hapis Cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir parkta çıkan kavgada bıçakla bir kişiyi ağır yaralayan iki sanık, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer dört sanık ise beraat etti.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki parkta çıkan kavgada bir kişinin bıçakla ağır yaralanmasına ilişkin yargılanan 6 sanıktan 2'si "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 8 yıl 4'er ay hapse çarptırıldı, 4'ü beraat etti.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklardan tutuklu A.A. ve D.A. ile tutuksuz İ.F, M.C.Y, Ş.Ç. ve O.T. katıldı. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 8 Haziran 2024'te Kayalıbağ Mahallesi'ndeki İnönü Parkı'nda çıkan kavgada D.A'nın R.C'yi (27) bıçakladığını belirtti.

Kamera görüntülerine göre aynı zamanda R.C'yi darbeden D.A. ve A.A'nın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sunan savcı, eylemleri basit yaralama kapsamında kalan diğer sanıkların beraatine karar verilmesini istedi.

Sanıklardan A.A, savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "R.C. bana olay yerinde küfretti. O sırada çıkan arbedede R.C. bize bıçakla saldırdı. R.C'nin bıçaklandığını dahi görmedim. Suçlamaları reddediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddetti.

Savunmaların ardından avukatları dinleyen mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 8 yıl 4'er ay hapse çarptırdığı A.A. ve D.A. ile beraatlerine karar verdiği diğer 4 sanığın mevcut hallerinin devamına hükmetti.

Merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi İnönü Parkı'nda 8 Haziran 2024'te R.C'nin bıçakla ağır yaralandığı kavgaya ilişkin 2'si tutuklu 6 sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9'ar yıldan 15'şer yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var

26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 yıllık özlem sona erecek mi? İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki muhtemel rakipleri

İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki muhtemel rakipleri
Kamu ve özel sektöre FETÖ operasyonu! 27 ilde onlarca gözaltı var

Kamu ve özel sektöre operasyon! 27 ilde onlarca gözaltı var
Koltuğu bırakmadan İsrail'e koştu, Eric Adams'tan tartışmalı veda

Eric Adams'tan tartışmalı veda
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
24 yıllık özlem sona erecek mi? İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki muhtemel rakipleri

İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki muhtemel rakipleri
Telefonla arayıp, rahatsızlandığını söyledi; ormanda arama çalışması başlatıldı

Telefonla arayıp rahatsızlandığını söyledi; ormanda aranıyor
Taraftarlar merakla bekliyordu! Osimhen hakkında gece yarısı resmi açıklama

Osimhen hakkında gece yarısı resmi açıklama
Irmak Ünal kanser mücadelesi sırasında yaşadıklarını paylaştı

Kanserle savaşan ünlü isim son durumunu açıkladı
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Polis okulunda kahreden olay: 20 yaşındaki öğrenci intihar etti

Polis okulunda kahreden olay
Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu

Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu
Sahne krizi büyüyor: Mine Koşan '7 Kocalı Hürmüz' müzikalinden çıkarılmasını yargıya taşıdı

Ünlü ismin işine aniden son verildi! İlk açıklama geldi
Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada

Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.