Adana'da park halindeki tırın kapağını açmaya çalışan sürücü hayatını kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde park halindeki tırın kapağını açmaya çalışan sürücü, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, Osmaniye'nin Kadirli ile Adana'nın Kozan ilçeleri arasında Gaziköy Mahallesi civarında meydana geldi. Seyir halinde olan A.S.F. idaresindeki 80 LC 117 plakalı otomobil, o esnada yolda park halindeki tırın yan kapaklarını açan şoförü Ali Alişan'a çarptı. Otomobilin çarptığı tır sürücüsü Alişan (53) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada diğer sürücü A.S.F. ise yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.