Adana'da park halindeki tırda yangın çıktı

Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde park halindeki bir tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda tırda maddi hasar meydana geldi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde park halindeki tırda yangın çıktı. Yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

İlçeye bağlı Muradiye Mahallesi PTT Caddesi'nde park halindeki bir tırda yangın çıktı. Tırın yandığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale etti. Kısa sürede tırdaki yangın söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının tırın aküsünden çıktığı tahmin edilirken, güvenlik görevlileri olayla ilgili soruşturma başlattı. - ADANA