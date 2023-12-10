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Adana'da park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

10 Aralık 2023 21:53 Son Güncelleme: 21:54 Abone Ol

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 1'inin yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.