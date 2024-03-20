Adana'da park halindeki panelvan çalındı, 2 zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, park halindeki panelvanın çalınmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, aracının anahtarını kaybeden ve yedek anahtarla aracını kullanmaya devam eden A.Y'nin panelvanı, 10 Mart'ta Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir otoparkta çalındı.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit etti.

Şüpheli Oğulcan Ö. (23) Güzelyalı Mahallesi'nde çalıntı araçla yakalandı.

Zanlının ifadesinde, arkadaşı İsa K'nin anahtarı kendisine vererek aracı bir hastanenin otoparkına bırakmasını istediğini ve aracı beğenmesi üzerine gezerken polisin çevirdiğini söylediği öğrenildi.

Bunun üzerine ekipler, İsa K'yi (24), evine yapılan operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, araç sahibine teslim edildi.

Zanlılardan birinin çalıntı araca akaryakıt alması güvenlik kamerasınca kaydedildi.